В кинопарке "Москино" состоится премьера грандиозного исторического спектакля

На площадке кинопарка "Москино" 21 декабря состоится долгожданная премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Об этом на пресс-конференции сообщил режиссер-постановщик проекта Эдуард Бояков, который подчеркнул уникальность команды, работающей над шоу.

Саундтрек к представлению написала известная музыкальная группа "25/17", чьи живые выступления оставили у Боякова яркие впечатления. Художник-декоратор Александр Цветной, обладающий значительным опытом, создал декорации, которые, по словам режиссера, впечатляют своими масштабами и детализацией.

В проекте также участвуют известные артисты, такие как Екатерина Гусева и Глеб Пускепалис. Всего в шоу будет задействовано 50 драматических актеров, которые помогут воссоздать атмосферу Смутного времени — важного исторического периода для России. Бояков отметил, что кинопарк "Москино" стал крупнейшей съемочной площадкой, где высококачественные декорации не только служат для создания фильмов, но и открывают новые горизонты для культурных мероприятий.

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин добавил, что создание исторических локаций в "Москино" является важным шагом для привлечения туристов и знакомства широкой аудитории с богатой историей страны. Он отметил, что проект "Соборная площадь" станет не только развлекательным, но и образовательным мероприятием для зрителей всех возрастов.

Мультимедийное шоу "Соборная площадь" будет проходить каждые выходные с 21 декабря. Дополнительные показы запланированы на 29 и 30 декабря, а в период новогодних каникул представление можно будет увидеть ежедневно. С 11 января до 23 февраля 2025 года шоу также будет доступно каждую неделю, что позволит большему числу зрителей насладиться этим уникальным проектом.