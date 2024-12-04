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Среда 4 декабря

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На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1

На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1
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Павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, стал современным выставочным пространством после масштабной реставрации. В результате этих работ в ноябре 2022 года здесь открылась экспозиция Третьяковской галереи, в которой представлены крупногабаритные панно, созданные в 1954 году.

Эти произведения искусства были тщательно восстановлены и вернулись на свои исторические места, что стало важным событием для культурной жизни страны. Размеры живоисных полотен варьируются от 4,5 до 7,5 метров, что делает их настоящими гигантами монументальной живописи.

Установить их точное расположение удалось благодаря архивным фотографиям и документам, что подчеркивает значимость исторической достоверности в процессе реставрации. Четыре полотна, среди которых "Штурм Зимнего дворца" и "В.И. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов", были созданы известными художниками того времени.

Пресс-служба ВДНХ

Во время длительного хранения в фондах Третьяковской галереи эти панно подверглись различным деформациям: образовались складки, углы вытянулись, а живопись скрывал слой загрязнений. Реставраторы провели кропотливую работу по укреплению основы полотен, стабилизации швов и очистке от загрязнений. Эти усилия позволили не только восстановить первоначальный вид произведений, но и сохранить их для будущих поколений.

Одним из интересных фактов является то, что для временного хранения двух полуовальных панно использовался исторический вал от картины Александра Иванова "Явление Христа народу". Это подчеркивает связь между различными эпохами и стилями в русском искусстве, а также важность сохранения культурного наследия.

Пресс-служба ВДНХ

Вестибюль павильона украшает два больших панно. Первое — "Штурм Зимнего дворца", написанное Павлом Соколовым-Скалой, изображает ключевой момент Октябрьской революции 1917 года. Этот эпизод впервые был показан в фильме Сергея Эйзенштейна "Октябрь", который стал знаковым для советского кинематографа и искусства в целом. Соколов-Скаля неоднократно обращался к этой теме, и его масштабное панно стало кульминацией многолетней работы.

Второе панно — "В.И. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов" — также имеет важное историческое значение. Этот момент стал одним из центральных событий Октябрьской революции и был запечатлен в фильме Эйзенштейна, который изначально носил название "Десять дней, которые потрясли мир". Эти произведения не только украшают павильон, но и служат важными свидетельствами исторических событий, которые формировали облик страны.

Пресс-служба ВДНХ

Реставрация панно в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ стала не только техническим достижением, но и важным шагом к сохранению культурного наследия России. Каждый элемент этих произведений искусства несет в себе частицу истории, что делает их особенно ценными для современного зрителя.

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4 декабря 2024, 15:29
Пресс-служба ВДНХ
Mos.ru✓ Надежный источник

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