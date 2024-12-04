Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям"

Как живет 59-летняя Марина Хлебникова Тесты Сенчукова сообщила о состоянии после операции Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Среда 4 декабря

13:09Певица Азиза оказалась втянута в уголовное дело 12:00Этот ТЕСТ по биологии пройдет только настоящий отличник 11:32Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям" 11:19Мачеха дочери Волочковой публично пнула балерину 10:01Итальянцы будут в шоке от этой простой и вкусной пиццы на сковороде 08:39Никас Сафронов назвал размер своей пенсии: Не разгуляешься 06:13Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек 03:27Марина Анисина высказалась о новом образе своего мужа 00:16Тест: только настоящий ценитель советского кино ответит на все вопросы 22:06Лучшие новогодние шоу Москвы: праздник для всей семьи 21:05Тест: попробуйте решить советские задачи на логику 20:25Ковальчук подробно рассказала о работе с Кологривым на съемочной площадке 18:57Тест для самых внимательных: кто из героев кино СССР произнес эту фразу? 18:19Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер 16:33Разгоряченный Киркоров не смог сдержаться при виде блиставшей на сцене певицы 15:36Сердюков публично заговорил о дате предложения руки и сердца Бородиной 14:44SHAMAN сделал важное заявление 11:35"Говорил, что родители ему не нужны": Жасмин о кризисе в отношениях с сыном 11:15Отличный вариант на Новый год: рецепт кролика в сметане 11:12Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце 09:54Отчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО 09:26Лев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова 08:33Женившийся на молодухе Петросян подал в суд на родную дочь 06:24КиноТЕСТ: вспомни фильмы с участием Юрия Яковлева по одному кадру 00:30Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь 00:29Дочь Киркорова поделилась своими переживаниями с публикой: Обидно 22:29МакSим раскрыла всю правду о своей врожденной патологии: Я монстр немножечко 21:38Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах 21:17Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения РАО 20:42Российскую молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики" 20:10Газманов ответил на вопрос о новых санкциях из-за песни "Русский мир" 20:06Тест для интеллектуалов: угадайте знаковый советский фильм по необычному описанию 17:30"Случился ад": Асмус получила серьезную травму прямо на сцене во время спектакля 15:55Кудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь 14:56В Мурманской области завершен вывоз отработанного ядерного топлива 14:20Шуметь можно и даже нужно: что случилось с библиотеками в Москве? 13:19Рыбин и Сенчукова рассказали об отношениях с бывшей невесткой после развода сына 12:35"Я обрела покой и свободу": Алсу считает развод самым счастливым событием года 12:20Московский зоопарк опубликовал самые смешные моменты из трансляций 11:35"Люди должны прозреть": избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину 11:25Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки 10:44Ксения Бородина не ждет подарков от Николая Сердюкова: сильно не тратится 09:22ТЕСТ: хорошо ли вы знаете сказки Шарля Перро? 08:53В доме Киркорова звезды устроили погром 04:08Рецепт шашлыка из кинофильма "Операция "Ы и другие приключения Шурика" 00:17Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей 21:07Рецепт супа Том ям из доступных продуктов 18:17Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать 15:17Подборка из мини-сериалов для приятных выходных 12:09Тест: освежите в памяти школьные уроки по математике
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям"

Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям"
127

Флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям" пройдет 7 и 8 декабря.

Жители и гости Москвы получат возможность посетить флагманское мероприятие проекта "Зал Зарядье – детям" 7 и 8 декабря. Как сообщает пресс-служба концертного зала, программа мероприятия направлена на ознакомление юных слушателей с основами музыкальной грамоты.

"В рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" 7 и 8 декабря состоится представление "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Проект вновь возвращается на сцену по просьбе зрителей и благодаря их положительным отзывам", – уточнили организаторы.

На протяжении всего представления зрители будут сопровождаться актерами театра "Странствующие куклы господина Пэжо" и музыкантами Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

"Атмосфера праздника и волшебства окутает юных гостей с самого входа в концертный зал. Здесь их встретят артисты театра "Странствующие куклы господина Пэжо", с которыми зрители продолжат свое знакомство уже на сцене Большого зала. Каждый персонаж имеет свою уникальную роль в представлении, некоторые из которых названы в честь музыкальных терминов, с которыми дети смогут ознакомиться в игровой форме", – поясняют представители концертного зала.

Режиссером постановки является лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский, известный своими оригинальными сценариями и созданием необычных персонажей. Креативным продюсером выступает Олег Скотников, основатель, главный актер и создатель спектаклей театра "Странствующие куклы господина Пэжо".

Ранее сообщалось, что концертный зал "Зарядье" запустил новый детский проект, включающий интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2024, 11:32
Фото: zaryadyehall.ru
Агентство городских новостей Москва• Требует проверки

Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер

Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер
В Московском зоопарке произошло радостное событие: малайская медвежонка переехала в новое, неэкспозиционное помещение своего вольера. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада. Это решение стало важным шагом в жизни маленькой медведицы, которая теперь будет иметь возможность отдыхать и развиваться в комфортных условиях. Как пояснили сотрудники зоопарка, новое помещение не будет доступно для посетителей, так как оно предназначено исключительно для отдыха животного и работы специалистов с ним.

Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце
Дети и взрослые получат возможность насладиться рождественскими песнопениями XVII века, поучаствовать в подвижных играх и мастер-классах, а также увидеть спектакль. С 23 декабря по 8 января в Петровском путевом дворце состоится первая масштабная новогодняя интерактивная игра-путешествие для всей семьи, основанная на русских сказках в стиле иллюстраций Ивана Билибина.

Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах

Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах
В Московской области до конца 2027 года планируется построить пять питающих центров в рамках программы повышения надежности электроснабжения региона. Новые подстанции появятся в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», – обосновал Воробьев.

Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения РАО

Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения РАО
В рамках подготовки к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО) в Беларуси, делегация Госатомнадзора Республики посетила площадку будущего объекта в Озерске. Это мероприятие стало важным этапом стажировки белорусских специалистов в области обращения с радиоактивными отходами. В ходе визита им были продемонстрированы ключевые элементы проекта, включая ход строительства приповерхностного пункта финальной изоляции РАО 3 и 4 классов "Озерский", а также инженерную инфраструктуру и модули для захоронения отходов.

Российскую молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики"

Российскую молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики"
В России был анонсирован запуск международной молодежной платформы, посвященной атомному будущему и зеленым технологиям. Это событие стало важным шагом в рамках Климатической конференции ООН COP29, проходящей в Азербайджане. Платформа, инициированная "Росатомом", призвана стать площадкой для обмена знаниями и идеями, касающимися устойчивого развития и экологии.

Выбор читателей

02/12ПндКудрявцева на всю страну открыто заговорила о своей зависимости: Это уже какая-то болезнь 03/12ВтрЛев Лещенко назвал истинную причину развода Алсу и Яна Абрамова 03/12ВтрДочь Киркорова поделилась своими переживаниями с публикой: Обидно 03/12ВтрSHAMAN сделал важное заявление 03/12ВтрОтчаявшаяся вернуть сына Муцениеце встретилась с НЛО 03/12ВтрЖенившийся на молодухе Петросян подал в суд на родную дочь