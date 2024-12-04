Москвичей пригласили на флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям"

Флагманский концерт проекта "Зал “Зарядье” – детям" пройдет 7 и 8 декабря.



Жители и гости Москвы получат возможность посетить флагманское мероприятие проекта "Зал Зарядье – детям" 7 и 8 декабря. Как сообщает пресс-служба концертного зала, программа мероприятия направлена на ознакомление юных слушателей с основами музыкальной грамоты.

"В рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" 7 и 8 декабря состоится представление "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Проект вновь возвращается на сцену по просьбе зрителей и благодаря их положительным отзывам", – уточнили организаторы.

На протяжении всего представления зрители будут сопровождаться актерами театра "Странствующие куклы господина Пэжо" и музыкантами Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

"Атмосфера праздника и волшебства окутает юных гостей с самого входа в концертный зал. Здесь их встретят артисты театра "Странствующие куклы господина Пэжо", с которыми зрители продолжат свое знакомство уже на сцене Большого зала. Каждый персонаж имеет свою уникальную роль в представлении, некоторые из которых названы в честь музыкальных терминов, с которыми дети смогут ознакомиться в игровой форме", – поясняют представители концертного зала.

Режиссером постановки является лауреат международных и национальных премий Дмитрий Отяковский, известный своими оригинальными сценариями и созданием необычных персонажей. Креативным продюсером выступает Олег Скотников, основатель, главный актер и создатель спектаклей театра "Странствующие куклы господина Пэжо".

Ранее сообщалось, что концертный зал "Зарядье" запустил новый детский проект, включающий интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.