Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы

Мэр столицы отметил, что в городе возникла "более добрая и удобная атмосфера", заменившая прежний дискомфорт.



По данным Всемирного банка, Москва занимает второе место среди городских экономик мира. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем ежегодном отчете о работе правительства Москвы в городской думе.



"Сегодня Москва – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка – это, конечно, большая заслуга", – отметил Собянин.

Он добавил, что в городе произошли позитивные изменения, и "большинство жителей крепче связывают свое будущее с Москвой". "За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов и ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы", – подчеркнул мэр.