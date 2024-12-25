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Среда 25 декабря

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Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы

Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы
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Мэр столицы отметил, что в городе возникла "более добрая и удобная атмосфера", заменившая прежний дискомфорт.

По данным Всемирного банка, Москва занимает второе место среди городских экономик мира. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем ежегодном отчете о работе правительства Москвы в городской думе.

"Сегодня Москва – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка – это, конечно, большая заслуга", – отметил Собянин.

Он добавил, что в городе произошли позитивные изменения, и "большинство жителей крепче связывают свое будущее с Москвой". "За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов и ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы", – подчеркнул мэр.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 16:31
Сергей Собянин. Фото: mskagency.ru
ТАСС✓ Надежный источник

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Все о сдаче цепочек в ломбард. Инсайдерская информация от сотрудников

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