Народный артист России Александр Панкратов-Черный высоко оценил работу кинопарка "Москино". Объект значительно упрощает процесс создания фильмов и способствует экономии средств для продюсеров.



Знаменитый актер подчеркнул, что наличие современных декораций в "Москино" открывает новые возможности для кинематографистов. Ранее, чтобы снять сцену, требующую специфических локаций, командам приходилось выезжать в другие города, что влекло за собой значительные финансовые затраты.

"Теперь, если нам необходимо воссоздать события, происходившие в Сталинграде, мы можем сделать это прямо под Москвой. Это не только экономит деньги, но и время, что особенно важно в условиях современного кинопроизводства", – отметил Панкратов-Черный. Он также добавил, что возможность работать в таком масштабном и хорошо оборудованном кинопарке, как "Москино", открывает новые горизонты для творчества и позволяет реализовывать более амбициозные проекты.

Стоит отметить, что кинопарк "Москино" был открыт 7 сентября и уже сейчас занимает площадь 180 гектаров. На его территории расположены 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, которые обеспечивают разнообразие локаций для съемок. Кроме того, здесь функционирует музей техники, гостиница и образовательный центр с учебными классами и кинотеатром. Это создает комфортные условия не только для съемочных групп, но и для зрителей и студентов, которые могут обучаться современным технологиям киноиндустрии.

Планируется, что к 2030 году площадь кинопарка превысит 1,1 тыс. гектаров, что позволит ему стать одним из крупнейших центров кинопроизводства в стране. Панкратов-Черный выразил надежду, что развитие "Москино" привлечет больше талантливых специалистов в российский кинематограф и поможет создать качественные фильмы, которые будут востребованы как на внутреннем, так и на международном рынках.