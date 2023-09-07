Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике

Британский ученые пришли к выводу, что воздействие бактерий на организм человека в в большей степени зависит от обстоятельств. Об этом сообщает RT. Отмечается, что микроорганизмы, которые, которые могут нести вред в одном случае, в другом будут абсолютно безвредны.

Также, как отмечает "Царьград", дисбактериоз тоже миф, так как при болезни состав микрофлоры в целом меняется, но никакой "нормы" в этом случае существовать не может. Кроме того, ранее считалось, что в кишечнике человека около двух килограммов бактерий, но это не так. По словам ученых, их от силы полкило.