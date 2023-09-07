Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике

Гузееву послали в эфире шоу Тесты Ефремов потерял зубы в тюрьме Игры Сонник

Топ новостей недели

Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Четверг 7 сентября

15:24"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти 14:49Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли 14:27Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике 13:23"Эффект микояновской колбасы": Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты 11:47"Влюблюсь в таксиста": одинокая Клава Кока готова на крайние меры 11:10"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом 10:18"Абсолютно свободен": Прохор Шаляпин завязал с женщинами 09:15Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд 08:11Появившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики 06:33"Как это произошло, до сих пор не знаю": Миронова в шоке от изменений в жизни 04:12Регина Тодоренко сорвалась на детей: и вот что она сделала 02:36Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России 00:18Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой? 21:27Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога 21:00"Хотелось себя пожалеть": родившая после 40 лет Бочкарева рассказала о своем состоянии 18:17Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга 17:39Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт 17:20"Вытаскиваешь по слову": певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни 16:22"Требования растут": Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова 14:46Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина? 12:51Скончался режиссер и актер Константин Арефьев 12:17Алексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал 09:56Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика? 09:28В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов 09:00Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября 08:35Вместо поздравлений – бронзовый памятник над могилой: как отметят юбилей Юры Шатунова 08:00Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами 04:38Как подготовить машину к осенним дождям 04:26Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля 02:17Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем 00:13Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка 21:47Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день 21:19Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное 21:10Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации 20:24SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это 19:47Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео 19:08Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника 18:37Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 17:41"Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" 16:47Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой 16:31"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез 15:57Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца 14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике

Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике
60

Британский ученые пришли к выводу, что воздействие бактерий на организм человека в в большей степени зависит от обстоятельств. Об этом сообщает RT. Отмечается, что микроорганизмы, которые, которые могут нести вред в одном случае, в другом будут абсолютно безвредны.

Также, как отмечает "Царьград", дисбактериоз тоже миф, так как при болезни состав микрофлоры в целом меняется, но никакой "нормы" в этом случае существовать не может. Кроме того, ранее считалось, что в кишечнике человека около двух килограммов бактерий, но это не так. По словам ученых, их от силы полкило.

7 сентября 2023, 14:27
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Nature Microbiology✓ Надежный источник

Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России

Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России
Рейтинг лидеров оказался неожиданным. Пока звезды сражаются за популярность и славу, в Интернете появился список персон, которым больше всего доверяют россияне.

Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога

Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога
Мысли о долгах мало у кого вызывают приятные эмоции.

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина

Владимир Машков встретился с молодежью в штабе поддержки Сергея Собянина
Народный артист России рассказал о тонкостях профессии актера. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков 6 сентября встретился с молодежью в общественном штабе Сергея Собянина.

Победители программы "Миллион призов" смогут потратить баллы в кафе и ресторанах

Победители программы "Миллион призов" смогут потратить баллы в кафе и ресторанах
Розыгрыши призовых баллов пройдут 9-11 сентября. Проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами.

Выбор читателей

05/09ВтрSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это 05/09Втр"Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" 05/09ВтрУбежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 05/09ВтрСрочно: ведущая программы "Время" в реанимации 06/09СрдМолодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика? 05/09ВтрЗвезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное