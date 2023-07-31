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Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится

Готовь шубу летом: погода в России пугающе изменится
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Народ оказался в ловушке глобального потепления. Впереди – климатические изменения.

Пренебрежение экологией, загрязнение окружающей среды и тонны пластика в мировом океане передают привет. Когда баланс нарушается, это неминуемо приводит к последствиям.

Профессиональный географ Сергей Мухаметов представил свой прогноз погоды. По его словам, в Арктике со временем будет теплее, а Центральную Россию ждет локальное похолодание. Наблюдаться оно будет ориентировочно в конце зимы, пишет RT.

Так что жителям столицы и соседних регионов предстоит взять эстафету у Заполярья. Изменения действительно пугающие. Наверняка это только начало конца. С другой стороны, может, хотя бы это заставит общество беречь природу во всех ее проявлениях.

"Феврали в московском регионе будут холодать", — цитирует эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня". Этот прогноз погоды как тревожный звоночек, а насколько сильно изменится температура воздуха, покажет время.

Предположительно, в плане распределения климатических сил Западной Европе придется еще хуже, чем России. Как отмечает "Царьград", там ожидается более мощное похолодание. При таком раскладе выражение "Готовь шубу летом" уже не кажется иносказательным.

31 июля 2023, 10:58
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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