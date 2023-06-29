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Четверг 29 июня

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Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России

Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России
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Самый массовый страх определили исследователи.

СМИ обнародовали результаты телефонного опроса. В рамках исследования 1600 совершеннолетних жителей страны рассказали о своих фобиях. Наиболее часто респонденты отмечали страх высоты.

Судя по результатам, многие боятся гулять по крышам многоэтажек, вершинам гор и заниматься чем-либо на большом расстоянии от земли. Акрофобия возглавила рейтинг страхов — за нее проголосовали 30%, сообщает "Радио 1".

Вторая по популярности причина паники людей — это змеи. Под влиянием офидиофобии оказались 28% респондентов. Тройку рейтинга замыкает страх водных пространств и глубины. Результат — 24%.

Как передает телеканал "360", еще жителей России пугают пауки, насекомые и стоматологи. Причем зубных врачей боятся преимущественно мужчины.

Небольшая часть опрошенных отметила страх перед клоунами. Согласно подсчетам, 3% респондентов страдают коулорофобией. Данные исследования приводит RT, причем c оговоркой, что среди молодежи от 18 до 25 лет этот показатель выше.

Эксперты отмечают, что фобии влияют на восприятие окружающего мира и социума. Другими словами, страх характеризует особенности психики человека, а его наличие не всегда критично.

29 июня 2023, 04:07
Фото: Victoria Kozlova/Russian Look/www.globallookpress.com
RT• Требует проверки

Фоторепортаж

Одержимые страхом летать: Пугачева, Долина и другие

Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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