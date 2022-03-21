Загнал себя в угол: Просветивший голову Шаляпин рассказал о раке

Как выяснилось, каждый день Прохор Шаляпин живет в страхе. А ведь поклонники и не знали, какие муки скрываются за его лучезарной улыбкой.
Прохор Шаляпин постоянный клиент в медицинских клиниках, где он регулярно делает тотальное обследование организма. Дело в том, что Шаляпин до ужаса боится заболеть раком. Доходит до настоящей фобии. Особенно ему становится страшно, когда его что-то беспокоит. Из-за страха он буквально загнал себя в угол.
"Я на всякий случай ходил, "просвечивал" себе голову. Я всего этого боюсь, особенно после того, как начитаюсь всякого или насмотрюсь", – рассказал мнительный Шаляпин на НТВ.
В начале марта Прохор Шаляпин лег на плановую госпитализацию. В медцентр он отправился, чтобы сбросить лишний вес. Там он придерживался диетического питания и делал всевозможные процедуры. Он похудел на семь килограммов, пишет Пятый канал.
Напомним, год назад Прохор Шаляпин остался вдовцом. Едва женившись, он потерял жену, миллионершу из Канады Татьяну Клаудию Дэвис, которая заразилась коронавирусом и умерла. Певец даже не прилетел на похороны жены, так как из-за ковидных ограничений остался в России. К слову, после смерти жены Шаляпин знатно обогатился. Как выяснилось, Дэвис успела купить четыре квартиры в Москве и оформить их на него.