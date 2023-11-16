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Среда 15 ноября

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Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион

Авто, бизнес и долги: на что россияне готовы потратить миллион
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Большие деньги способны вскружить голову. Опрос помог определить, как готовы потратить респонденты один миллион рублей.

Опрос показал, что россияне готовы с умом подойти к тратам. Людей спросили, как бы они распорядились одним миллионом рублей. Ответы публикует интернет-издание Вести Подмосковья. Мнения респондентов оказались следующими:

  • 36% – готовы вложиться в покупку недвижимости.
  • 15% – хотели бы на полученные деньги отправиться в путешествие.
  • 12% – желают направить средства на бизнес.
  • 10% – закрыли бы собственные долговые обязательства.
  • 8% – осуществили бы мечту и купили собственный автомобиль.
  • 3% – захотели оплатить обучение.


RT объясняет, что большинство респондентов признались о наличии чувства волнения при совершении крупных покупок. Еще часть испытывают радость. Поход по магазинам помогает справиться россиянам со стрессом. Чаще всего при этом приобретается одежда, еда, или техника.

Общественная служба новостей подчеркивает, что участники опроса признались и в наличии проблем. Оказывается, 39% респондентов испытывают огромные трудности при процессе накопления денег.

16 ноября 2023, 00:57
Деньги. Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
RT• Требует проверки

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