День Федула Зимнего: что нельзя делать 5 января

5 января православные вспоминают святого Федула.



ИСТОРИЯ

Федул с молодости служил чтецом при церкви в греческом городе Салоники. Однажды юноше приснилось, как мужчина в светлых одеяниях что-то вкладывает в его руку. Он проснулся и обнаружил на пальце перстень с крестом, после чего решил активно занимать проповедями и обращать язычников в христианство.

В III веке Федул подвергся гонениям, его кинули в темницу, однако он не отказался от учений Христа и обратил новых людей. Жестокий правитель города приказал казнить их всех, связав и утопив тела в море. Однако мученик явился своим прихожанам в светлых одеяниях. Его похоронили по христианским обычаям.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Наши предки верили, что в памятный день нельзя обижать домашних животных. Рядом с питомцами нельзя был использовать что-либо острое, поэтому девушки 5 января отказывались от шитья. Непринято было обелять братьев наших меньших лакомствами, их старались всячески баловать. Считалось, что место обитания животных может привлечь злых духов, если его не почистить.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

На Руси 5 января был посвящен животным. Крестьяне щедро кормили домашний скот и птиц. Православные в праздник пекли печенье в виде животных и заканчивали последние приготовления к Рождеству. На Федула Зимнего наши предка ждали снегопада, который предвещал хороший урожай в следующем сезоне. Кроме того, славяне обращали внимание на кур. Беспокойные птицы предупреждали о скорой метели.