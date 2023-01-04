Анастасия Узорешительница: обычаи и традиции 4 января

Церковный праздник сегодня связан со святой великомученицей. В православном календаре значится Анастасия Узорешительница. В народе же принято называть 4 января 2023 года проще – Настасьин день.



История

Святая Анастасия Узорешительница родилась в 3 веке, когда правил жестокий противник христианства Диоклитиан. Отец против воли выдал ее замуж за богатого язычника. Анастасия обманом избегала близости с нелюбимым мужем и втайне занималась благотворительностью. Переодеваясь в нищенские лохмотья, она пробиралась в тюрьму и лечила там больных, кормила голодных, утешала скорбящих.

Муж узнал об этом и наказал Анастасию — избил и посадил под стражу. В то время умер отец святой, и супруг решил извести ее ради наследства. Однако Анастасия выдержала. По переписке духовный учитель Хрисогон предсказал ей освобождение, и вскоре смерть настигла ее мужа.

Избавившись от оков, Анастасия продолжила помогать страждущим, милосердных дел стало больше, у нее открылся дар исцеления. Святая избавляла людей от душевной гибели, поэтому получила прозвище Узорешительница.

Однако Диоклитиан прознал о деяниях святой и решил пытать женщину. Многое вынесла она, благодаря Высшим силам и верным друзьям. Когда же пришел черед казни в виде сожжения, привязанная к столбам Анастасия Узорешительница вознеслась на небеса, а пламя не коснулось ее тела.

Обычаи и традиции

Церковный праздник 4 января 2023 года установлен в честь Анастасии Узорешительницы, а потому в этот день принято молиться и продолжать дело святой. Великомученицу считают покровительницей невиновных заключенных и будущих матерей.

На Руси в этот день беременные занимались рукоделием — вышивали полотенце для грядущих родов. Всякая работа для них, кроме этой, считалась недопустимой. Будущих мам кормили кашей из цельного зерна, чтобы здоровее были.

К животным сегодня нужно относиться ласково и заботливо. Бездомным четвероногим отдают остатки еды со стола, чтобы самим не голодать весь год. Анастасия Узорешительница не приемлет агрессии по отношению к питомцам. Каждого, кто их обидит, ждет возмездие.

