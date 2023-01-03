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Общество
Прокопьев день: что можно и нельзя делать 3 января

Прокопьев день: что можно и нельзя делать 3 января

Православные верующие 3 января 2023 года отмечают церковный праздник Прокопьев день. Что можно и нельзя делать сегодня, узнали "Дни.ру".
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Прокопьев день — это народное название дня памяти блаженного Прокопия Вятского. Он жил в 16-17 веках и вошел в историю как "Христа ради юродивый". В детстве он упал с лошади, чуть не умер, но после молебна и окропления святой водой стал здоровым. В возрасте 20 лет Прокопий отверг все мирские страсти и принял на себя подвиг юродства. Он голодал, замерзал, терпел унижения и насилие во имя Господа, а тот его наделил даром предвидения. Блаженный предсказывал будущее без слов, но наглядно. В возрасте 49 лет Прокопий отошел к Богу, а со временем православные люди стали почитать его в церковный праздник 3 января.

Что можно делать сегодня

Согласно обычаю, на Руси в Прокопьев день проверяли зерновые запасы провизии и заботились о ее сохранности. В наши дни традиция изжила себя, но жителям частных домов стоит проверить, нет ли в стенах щелей, которые проделали мелкие грызуны.

В церковный праздник 3 января 2023 года есть обычай встречать рассвет на морозе. По преданию, так делали предки с искренней верой, что блаженный Прокопий Вятский передает им благодать через лучи солнца.

Ну а незамужним девушкам можно сегодня мести полы, ну или по крайней мере убираться дома. Есть поверье, что чем больше в этот день "наметено", тем больше счастья привалит. А еще в Прокопьев день можно готовить отвары из целебных трав. В церковный праздник стоит заняться оздоровлением, так как блаженный Прокопий Вятский был близок к врачеванию.

Что нельзя делать в Прокопьев день

Продолжается рождественский пост, так что 3 января мясо в рационе под запретом. То, что нельзя делать сегодня, можно перечислять долго: завидовать, предавать, ссориться, обижать, ругаться… Все негативные эмоции и дурные деяния в церковный праздник придется пресекать, даже если соблазн велик.

Удивительно, но на Руси поговаривали, что в Прокопьев день нельзя никому словесно желать здоровья. Якобы из-за этого беды будут вершиться. Ну а еще нельзя сегодня подбирать сомнительное с земли, что тебе не принадлежит. Народ верил: возьмешь чужое — потеряешь свое.
Фото: Silwen Randebrock/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 3 января 2023, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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