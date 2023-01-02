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Общество
Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

В день почитания священномученика Игнатия Богоносца православные старались защитить свой дом.
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Сюжеты Православные праздники

2 января Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Он родился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он и получил свое прозвище.

Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкость и отказ от отречения от веры.

В народе Игнатий прославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.

ТРАДИЦИЯ И ПРИМЕТЫ

Рожденный в Игнатов день всегда будет привязан к дому и семье.

В народе следили за погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный. Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.

2 января избавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое благополучие.

Правильным считалось слушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственных ошибок.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ЯНВАРЯ

Нельзя давать в долг, иначе можно отдать свое счастье.

2 января не покупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.

В этот день нельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.

Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 января 2023, 00:32 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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