Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

ИСТОРИЯ
2 января Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Он родился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он и получил свое прозвище.
Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкость и отказ от отречения от веры.
В народе Игнатий прославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.
ТРАДИЦИЯ И ПРИМЕТЫ
Рожденный в Игнатов день всегда будет привязан к дому и семье.
В народе следили за погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный. Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.
2 января избавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое благополучие.
Правильным считалось слушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственных ошибок.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ЯНВАРЯ
Нельзя давать в долг, иначе можно отдать свое счастье.
2 января не покупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.
В этот день нельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.