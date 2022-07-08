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Ариф Керимов о единстве народов России и Восточного Кавказа

Ариф Керимов о единстве народов России и Восточного Кавказа

В Москве презентовали архивные документы, по которым можно проследить историю отношений лезгинского народа, Российской империи, а также Персии и Турции.
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Ценные архивные документы, раскрывающие подробности истории лезгинского народа и взаимоотношений Российской империи, Персии и Турции в XVII – XIX веках, презентовали на прошедшей в Москве Международной научно-практической конференции "Россия и Восточный Кавказ: единство исторической судьбы", организованной Федеральной лезгинской национально-культурной автономией (ФЛНКА). Участники конференции сошлись во мнении, что погружение в историческое прошлое региона поможет потомкам населявших эти земли народов лучше понять себя и найти свое место в настоящем и будущем. "Наши дети должны знать историю своего родного народа", – уверен президент ФЛНКА Ариф Керимов.

ФЛНКА определяет новые контуры исторических исследований

Открывая конференцию, приуроченную к 300-летию Персидского похода Петра I 1722 – 1723 годов, президент ФЛНКА Ариф Керимов отметил, что вхождение в состав России явилось для народов Восточного Кавказа ключевым, с точки зрения дальнейшей судьбы, этапом истории. По его словам, именно с этого похода начался процесс сближения народов, завершившийся в 1813 году подписанием Гюлистанского мирного договора между Россией и Персией. "Кавказ на протяжении веков был ареной противостояния и местом столкновений крупнейших империй – российской, османской и персидской. Оглядываясь назад и изучая исторические процессы, профессиональные историки должны давать им правильные оценки", – уверен Ариф Керимов.

Символично, что нынешняя научная конференция, организаторами которой выступила ФЛНКА при участии Института российской истории РАН и Института востоковедения РАН, состоялась в день подписания Константинопольского договора между Россией и Турцией 1724 года, согласно которому весь западный берег Каспийского моря впервые в истории вошел в состав России, получив признание и со стороны Турции и Персии Историки, выступавшие на конференции, подчеркивали особую важность этого документа, так как именно тогда три великие державы официально признали Ширванское ханство во главе с легендарным лидером лезгин Хаджи-Давудом Мюшкюрским.

Федеральная лезгинская национально-культурная автономия существует уже более 20 лет. С момента основания в 1999 году ей руководит член президентского Совета по межнациональным отношениям Керимов Ариф Пашаевич. Три года назад ФЛНКА получила специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН и остается единственной национально-культурной автономией России, обладающей подобным статусом. ФЛНКА способствует объединению общин лезгин в России и мире и оказывает поддержку различным социокультурным инициативам, направленным на сохранение лезгинского языка и культуры, а также повышение степени этнической самоидентификации. Весной 2021 года Ариф Пашаевич Керимов учредил некоммерческий фонд "Национальное Возрождение". Ариф Керимов и его сын Токай Керимов, который встал во главе нового фонда, теперь реализуют социально значимые проекты в сфере науки, культуры, истории и образования совместными усилиями.

Ариф Пашаевич Керимов награжден Почетной грамотой Республики Дагестан за существенный вклад в реализацию государственной национальной политики РФ, Почетной грамотой Федерального агентства по делам национальностей, медалью Совета Безопасности РФ "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".

Как отметил в официальном обращении к участникам конференции директор Службы внешней разведки РФ, председатель Русского исторического общества Сергей Нарышкин, Петр I предпринял серьезные усилия по укреплению позиций России на Каспии, в частности, организовав знаменитый Каспийский поход, состоявшийся 300 лет назад, результатом которого стало вхождение в состав России Дербента и Гиляни. В обращение было отмечено, что сегодня "республики Северного Кавказа являются неотъемлемой частью нашей страны, хранителями древних традиций и богатейшего культурного наследия".

Как пояснил заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе именно поход Петра I послужил импульсом для создания исторического единства Восточного Кавказа и России, что позволило лезгинскому народу «раскрыть свои возможности и реализовать великий потенциал».

По словам директора Института российской истории РАН Юрия Петрова, сегодня некоторые исторические аспекты российско-кавказских взаимоотношений порождают множество лженаучных домыслов, на которые современным ученым необходимо дать профессиональный грамотный ответ. Президент ФЛНКА Ариф Керимов уверен, что одним из таких экспертных ответов стала нынешняя научная конференция, дискуссии и обсуждения в рамках которой помогут пролить свет на многие вопросы истории как Восточного Кавказа, так и России в целом, и обозначить контуры для новых исторических исследований.

Трудности перевода

По словам председателя ФЛНКА Арифа Керимова, документы свидетельствуют о том, что Хаджи Давуд неоднократно обращался к России за поддержкой и покровительством, но приближенные Петра I, отвечавшие за восточную политику, убедили императора отказать Ширванскому хану. "Думаю, что это решение тоже сыграло историческую роль в судьбе народов Дагестана. Хаджи Давуд добивался для лезгин мирной жизни", – добавил Керимов Ариф Пашаевич. В настоящее время одним из приоритетных проектов ФЛНКА является работа над документальным фильмом о Хаджи Давуде. Съемки фильма проходили на территории республики Дагестан, а также в Азербайджане, Турции и Иране. Кроме того, ФЛНКА планирует продолжить финансировать перевод важных исторических документов на русский язык. Документы, в том числе касающиеся жизни и деятельности хана Хаджи Давуда, должны лечь в основу новых научных исследований Института востоковедения РАН. А по итогам состоявшейся конференции предполагается публикация сборника научных статей, а также ряда особо ценных документов с переводами.

Часть редких документов была представлена прямо во время конференции. Среди них журнал посольства Артемия Волынского в Иране (1715 г.); Запись о набеге лезгин на город Акташи 1718 г.; карта Каспийского моря (1779 г.); Письмо лезгинского владельца Хаджи Давуда (Дауд бека) астраханскому воеводе Ивану Кикину о готовности поступить на российскую службу и соблюдении своих торговых интересов (1721 г.) и другие документы.

"Это очень уважительное отношение к истории своих народов. Нам, историкам, это очень приятно, и мы готовы сотрудничать в деле реализации таких масштабных научных проектов, которые связаны с восстановлением реальной картины из прошлого народов Кавказа", – заявил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.

Руководитель отдела общественных связей представительства Республики Дагестан при Президенте РФ Сергей Морозов высоко оценил усилия участников конференции, направленные на "сохранение и популяризацию нашей истории", что, по его словам, является главным фундаментом сохранения нации и, вместе с тем, источником скрепления дружественных отношений, взаимопонимания и взаимопроникновения культур, традиций разных народов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 14:49

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