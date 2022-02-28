Эксперты сообщили о вреде хлеба для отдельной категории людей

Хлеб — всему голова, но далеко не для всех. Людям, у которых есть определенные проблемы со здоровьем, нужно включать его в рацион с опаской. Правильное питание — залог здоровья.
Специалисты объяснили, что особую бдительность при употреблении мучного нужно проявлять тем, у кого есть непереносимость глютена. Как передает портал "Подмосковье сегодня", поедание хлеба у этих людей может вызывать герпетиформный дерматит в виде небольших высыпаний на разных участках тела.
Также контролировать себя при употреблении хлебобулочных изделий нужно, когда уровень сахара в крови превышает норму. От состава мучной продукции многое зависит.