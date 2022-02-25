Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно

В период пандемии государство решило помочь развитию внутреннего туризма и предложило гражданам получать кэшбэк за покупку туристических продуктов. Эта программа начала действовать в 2020 году, она помогла индустрии улучшить положение. Около 700 тысяч путешественников в сумме получили более двух миллионов рублей.
Наконец, стало известно, что проект закрывается раньше, чем это предполагалось. Причина — нехватка средств в бюджете: практически вся выделенная сумма исчерпана. В ночь на 1 марта акция от Ростуризма прекращает свое действие, передает "Радио 1".