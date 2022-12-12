"Елка телеканала МУЛЬТ" в Крокусе и еще три варианта новогоднего семейного досуга в столице

Самый масштабный праздник для всей семьи, ярмарка под открытым небом, сказочный каток и погружение в историю Нового года этой зимой.



Посетите самую масштабную Елку страны

Самое яркое новогоднее шоу от лидера развлекательной индустрии стартует уже 24 декабря в многотысячном зале Crocus City Hall. В этом сезоне продюсерский центр «Седьмая Радуга», отмечающий 25-летие, подготовил настоящий сюрприз для зрителей, обещающий незабываемые впечатления. Традиционные атрибуты зимней сказки — Дед Мороз, Ёлка и праздничные песни, — объединятся с передовыми технологиями, спецэффектами и героями современных мультфильмов. На одной сцене встретятся Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг и Кошечки-Собачки. Весёлые приключения с интерактивными играми от партера до балкона и фантазийными костюмами в мире анимации и волшебства станут главным событием праздничных дней. Шоу подготовлено в партнёрстве с телеканалом МУЛЬТ и крупнейшей телерадиокомпанией ВГТРК. Посетить самую масштабную Ёлку страны можно до 7 января.

Побывайте на ярмарке под открытым небом

С 29 ноября на Красной площади по традиции развернулась нарядная рождественская ГУМ-Ярмарка с каруселями, лоточниками и скоморохами. Вкусные пирожки и пряники, национальные сувениры ручной работы, ёлочные игрушки и другие уютные ярмарочные чудеса обеспечат новогоднее настроение и познакомят детей с народной культурой. В этом году главной темой ярмарки стала Гжель. Ярмарка будет принимать гостей до 28 февраля.

Сходите всей семьей на каток

Самый большой каток страны открылся на ВДНХ 25 ноября. Более 20 тысяч метров сверкающего льда, по которому можно беспечно скользить под музыку вокруг великолепных фонтанов «Дружба Народов» и «Каменный Цветок». В новом сезоне на катке проведут экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею. Для детей до 8 лет есть отдельный каток. Как обычно, на лёд можно прийти со своими коньками, либо взять на прокат.

Совершите экскурс в историю Нового года

С 15 ноября до 15 января родители смогут познакомить детей с новогодними игрушками из собственной юности на выставке «Ёлки нашего детства» в музее-заповеднике «Коломенское». Во Дворце царя Алексея Михайловича можно будет увидеть более 800 предметов из музейных и частных собраний. Выставка затрагивает не только советское прошлое, но и знакомит с традициями зимних праздников дореволюционной эпохи и авторскими ёлками современности. Можно будет увидеть, как оформлялись новогодние улицы и магазины в 70х и 80х годах, узнать, как отмечали праздник во время Великой Отечественной Войны и как одно время боролись с Ёлками, считая новогодние праздники отжившей традицией.

О продюсерском центре «Седьмая Радуга»:

«Седьмая Радуга» — компания, которая уже 25 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» – лауреат премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).