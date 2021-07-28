Специалист в области корпоративных финансов откровенно о деятельности: Переговоры– это локомотив карьеры

Искандар Рахматов сперва окончил бакалавриат ВШЭ по специальности "Экономика", а затем поступил в магистратуру в другой университет, чтобы заниматься международными отношениями. Чтобы укрепить свои знания он принял решение пойти на стажировку в одну из крупнейших зарубежных компаний, занимающихся табачной продукцией.
Около трех месяцев Искандар проработал там, а затем начал заниматься проектами компании. Однако "оценить по достоинству" деятельность фирмы он в тот момент не смог. "Хотелось чего-то поменьше", – признался он. Так, молодой человек оказался в небольшом стартапе, который за пять лет вырос с пяти человек до сотни сотрудников. "Тогда заложилось понимание того, как работает бизнес, коммуникации", – рассказал он. Придя рядовым специалистом, Искандар Рахматов покинул проект, будучи уже финансовым директором.
Сейчас он руководит подразделением по развитию бизнеса на новых рынках. По словам Искандара, департамент последние полгода исследовал рынки, которые могут быть интересны компании, затем приватизировал их, а также определял направления дальнейшего развития.
Мои цели связаны с компанией. Ключевое качество, которое отличает успешного стартера от неуспешного – проактивность", – рассказал специалист.
По мнению Искандара Рахматова, с опытом появляются и новые задачи. В какой-то момент приходит понимание того, что переговоры, общение с командой, лидерство – это локомотив карьеры. Сейчас они с коллегами ведут свое сообщество об инвестициях. Их главной задачей является донести до новых поколений информацию о возможностях заработка на рынке.
Напомним, "Про молодежь" – это проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.
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