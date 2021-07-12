"Хочется приносить людям пользу": молодая юристка рассказала о важности финансовой грамотности

Прежде, чем начать свой профессиональный путь, Вероника получила два высших образования. Первым вузом для нее стал МГИМО – международно-правовой факультет. По окончании института девушка отправилась работать по специальности в международный юридический консалтинг – в отрасль банковского и финансового права.

Хорошим и важным опытом для студентки стала поездка на учебу по обмену в Берлин. Там она на протяжении полугода осваивала новые знания на немецком и английском языках.

В 2020 году Яковлева окончила второе высшее образование в Финансовом университете. Сейчас Вероника работает с вузами в рамках Ассоциации участников технологических кружков.

"Мы занимаемся различными активностями для молодежи, развитием их навыком в рамках науки и технологий. Один из крупнейших проектов – это олимпиада НТИ для школьников и студентов. Для них есть разные треки – геномное редактирование, робототехника и т.д.", – поделилась Яковлева.

В рамках деятельности в ТТП девушка со своей командой создали экспертный совет по оценке регулирующего воздействия законопроектов. Также Вероника активно занимается разработкой программ по финансовой и правовой грамотности, чтобы затем внедрять их в учебные процессы.

"Мне интересна международная направленность. Мы два года с командой делали проект для российской и европейской молодежи. Я была в прошлом году посланником в Целях устойчивого развития (ЦУР). Я занималась вопросами экономического сотрудничества между регионами", – рассказала героиня рубрики.

Девушка уверена, что население России необходимо просвещать в области финансовой грамотности. Она отметила, что благодаря тому, что происходит финансовое просвещение, появляются новые инвесторы.

"Советую всем изучить тему ЦУР. Хочется это делать так, чтобы у людей это вызывало отклик и приносило пользу. И не забывать о близких, которые меня всячески поддерживают", – заключила Вероника Яковлева.

Напомним, "Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.