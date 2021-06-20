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Общество
Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов

Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов

Супермаркеты в России зачастую используют различные уловки, чтобы убедить покупателя в необходимости приобрести больше товаров. При этом арсенал таких трюков у подобных магазинов довольно велик.
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Об этом рассказал экономист Михаил Беляев. По его словам, часто супермаркеты используют психологические приемы для убеждения клиента в том, что ему нужен тот или иной товар. Для этого магазины нередко максимально завышают цены на популярные товары, чтобы потом снизить её до реальной. У некоторых покупателей это срабатывает как "спусковой крючок": они сразу хотят купить продукцию со скидкой. Такая практика, по словам Беляева, широко распространена среди супермаркетов особенно в преддверии праздников. Тогда цены на товары вдруг вырастают на 20-30 процентов, чтобы через несколько дней под видом скидок упасть до прежнего уровня.

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Кроме того, экономист призвал не сильно доверять акциям с бесплатным подарком за покупку какого-либо продукта. По его мнению, ничего не бывает бесплатным, покупатель все равно платит за подарочный товар. Только при этом, как правило, в качестве подарка получает что-то неликвидное — то, что продавец не смог бы продать иным способом.

Кандидат экономических наук также предостерег россиян: следует быть осторожными с акциями, касающимися продуктов питания. По его словам, резкое снижение стоимости товара в магазине может говорить о скором истекании срока его годности.

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Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ www.globallookpress.com/
Автор: 20 июня 2021, 11:07 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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