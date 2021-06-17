В России начали массово подделывать рыбные консервы

Один из крупнейших производителей рыбных консервов из сайры пожаловался в Роспотребнадзор на массовую подделку продукта в России. Ведомство на данный момент фиксировало лишь единичные случаи фальсификации консервов, однако Федеральное агентство по рыболовству уже заявило о необходимости провести проверку.
О фальсификации консервов из сайры заявил руководитель компании "Доброфлот". Она базируется в Приморском крае и непосредственно занимается рыбным промыслом в морях Тихого океана. Александр Ефремов сообщил РБК, что только его компания ведет вылов сайры с последующим приготовлением консервов. Остальные производители якобы покупают готовое сырье у иностранных рыбаков.
Производитель обратил внимание, что его рыбные консервы из сайры не пользуются спросом в магазинах, потому что полки заполнены аналогичными товарами других консервных заводов с более низкой ценой. Экспертиза показала, что консервы подделывают.
Ефремов подчеркнул, что некоторые производители в нарушении закона подменяют сайру на более дешевую рыбу, например, сельдь. При этом на этикетках пишут не только "сайра", но и "ГОСТ", вводя покупателей в заблуждение.
Компания направила в Роспотребнадзор результаты своих исследований и попросила пресечь факты подделки рыбных консервов. Сообщается, что ситуация находится на контроле одного из депутатов Госдумы РФ.
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