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Общество
Володин поздравил верующих с Пасхой

Володин поздравил верующих с Пасхой

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян со Светлым Христовым Воскресением.
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Великий православный праздник наполняет сердца людей добром и надеждой, пробуждает лучшие чувства, укрепляет веру и силы, говорится в поздравлении.

"Желаю всем пасхальной радости и счастья, здоровья и благоденствия», – передает слова спикера пресс-служба Государственной Думы.

Светлое Христово Воскресение – один из самых главных православных праздник. Его дата исчисляется с помощью лунно-солнечного календаря.

Пасхальные богослужения проходят во всех храмах. Церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве посетил президент Владимир Путин.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 2 мая 2021, 10:31

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