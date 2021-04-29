Ответила за умерших чиновников: пенсионерке вынесли приговор по делу о махинациях с земельным участком

Бывшей работнице Химкинского земельного комитета Марине Дунюшиной дали всего три дня на защиту.

История берет свое начало в 1993 году. Тогда шведская компания IKEA арендовала участок, который находится на 23 километре Ленинградского шоссе, а уже в 2000-х построила на этой территории бизнес-центр. В 2011-м компания выкупила землю у государства. Через год свои претензии предъявило сельскохозяйственное предприятие "Химки-Молжаниново", которому принадлежал этот участок с 1991 по 1993 годы. Спор длился несколько лет и закончился решением Верхового суда в пользу IKEA.

Сельхозпредприятие сдаваться было не готово. В 2016-м правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении двух чиновников химкинской администрации Кораблина и Гончаренко, но они умерли до предъявления обвинений. Так главным фигурантом дела стала экс-глава Химкинского земельного комитета Марина Дунюшина.

Пенсионерку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие было уверено, что бывшая чиновница завизировала якобы изготовленные задним числом документы об изъятии земли в пользу государства. Исходя из этого, получается, что она якобы похитила землю в пользу государства, чтобы сдавать ее в аренду, а потом и продать шведской компании, получив деньги в бюджет.

Потерпевшие утверждали, что территория не была арендовала в 1993-м, а какое-либо строительство началось не раньше 2004-го. Судебный процесс длился полгода. За это время обвинение представило свыше 10 свидетелей, которые, как пишет Lenta.ru, часто путались в показаниях и несли чушь. Например, свидетель Кучумов, который ездил по Ленинградскому шоссе каждый день, уверял судью, что не замечал строительство огромного здания.

Стороне защиты дали всего три дня, чтобы представить свою точку зрения. Пользуясь случаем, представители Дунюшиной просили приобщить к делу доказательства ее невиновности, а также допросить свидетелей, но, как ни парадоксально, суд отказал. Например, защита пыталась представить свидетеля Зубкова, который отвечал в администрации за соответствующие постановления.

Помимо этого, суд отказался приобщать к делу копии газет 1993 и 2000 годов издания, заверенные Российской государственной библиотекой. В них идет речь о том, что договор аренды с IKEA был заключен в 1993-м, а на участке начали строить масштабную развязку еще до 2000 года.

Lenta.ru отмечает, что ни одно из письменных доказательств, которые представила сторона обвинения, не представляет Марину Дунюшину как пособника в совершении преступления. Мол, она лишь зарегистрировала договор аренды между администрацией и IKEA в 1993 году и отказать компании в этом не имела права.

Но Дорогомиловский районный суд Москвы все-таки вынес решение: признал Дунюшину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ее к четырем годам условного срока. Также пенсионерке необходимо выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.