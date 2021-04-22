Скончалась звезда "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова

Ясновидящая Диля Абдрашитова, участвовавшая в седьмом сезоне популярного российского шоу "Битва экстрасенсов", скончалась в Нижнекамске. Ей было 53 года.
Абдрашитова умерла ещё 13 апреля, однако о её смерти стало известно лишь сегодня по сообщению дочери женщины. Она отметила, что шаманка ушла из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием, которое обострилось после смерти её мужа, передаёт "Общественная служба новостей".
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