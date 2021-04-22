Москвичам пообещали две волны весеннего тепла до конца апреля

Жителей столицы радуют наступившие дни долгожданной весны. При этом погода все еще довольно изменчива.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что до конца текущего месяца москвичей ожидают еще несколько волн теплых дней. Уточняется, что речь идет о ближайших двух датах, а также о самом конце апреля. После этого наступит похолодание, передает РИА Новости.