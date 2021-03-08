"Вам, любимые": активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького

Участники движения "Волонтерская Рота" организовали масштабную акцию "Вам, любимые", которая заставила улыбаться множество людей. В Парке Горького 8 марта собралось более тысячи активистов, которые решили подарить представительницам прекрасного пола праздничное настроение. Мужчины растянули на улице гигантский баннер с изображением алой розы и вручили женщинам яркие тюльпаны.
Волонтеры-участники мероприятия произнесли в адрес очаровательных дам немало теплых слов и не поскупились на приятные пожелания. "Спасибо вам, что дарите тепло и любовь, ну а мы сохраним мир в нашей семье, нашем доме и нашей стране!" — объявил представительницам прекрасного пола деятель "Волонтёрской роты" Антон Демидов.
Организаторы события прекрасно справились с поставленной задачей, подняли москвичам настроение и не оставили окружающих равнодушными. Несмотря на прохладную погоду, которая выпала на 8 марта, участники акции и посетители Парка Горького испытывали позитивные эмоции. Ход мероприятия был зафиксирован на камеру в формате фото и видео, их разместили в Сети члены "Волонтерской роты". На ряде снимков, которые были опубликованы, позируют довольные девушки — они наслаждаются вниманием и держат в руках цветы.
Популярные темы форума
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Куда мне идти
Наказание девочек на 8 марта.
Мерзкие соседи
На 8 марта желаю подавиться колбасой.
Обтягивающие юбки
Столько тем и все про мужиков
Гадаю
Новая фамилия
Кто тут самый популярный?