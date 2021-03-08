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Общество
"Вам, любимые": активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького

"Вам, любимые": активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького

Тюльпаны. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Международный женский день в Москве активисты устроили торжественное мероприятие. Члены "Волонтерской роты" оригинально поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта.
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Участники движения "Волонтерская Рота" организовали масштабную акцию "Вам, любимые", которая заставила улыбаться множество людей. В Парке Горького 8 марта собралось более тысячи активистов, которые решили подарить представительницам прекрасного пола праздничное настроение. Мужчины растянули на улице гигантский баннер с изображением алой розы и вручили женщинам яркие тюльпаны.

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Волонтеры-участники мероприятия произнесли в адрес очаровательных дам немало теплых слов и не поскупились на приятные пожелания. "Спасибо вам, что дарите тепло и любовь, ну а мы сохраним мир в нашей семье, нашем доме и нашей стране!" — объявил представительницам прекрасного пола деятель "Волонтёрской роты" Антон Демидов.

Организаторы события прекрасно справились с поставленной задачей, подняли москвичам настроение и не оставили окружающих равнодушными. Несмотря на прохладную погоду, которая выпала на 8 марта, участники акции и посетители Парка Горького испытывали позитивные эмоции. Ход мероприятия был зафиксирован на камеру в формате фото и видео, их разместили в Сети члены "Волонтерской роты". На ряде снимков, которые были опубликованы, позируют довольные девушки — они наслаждаются вниманием и держат в руках цветы.

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Автор: 8 марта 2021, 18:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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