Коммерческим аптекам Москвы предложили выдавать лекарства льготникам

"Возможность отпуска лекарственных препаратов коммерческими аптеками по электронным рецептам в Москве появилась в феврале этого года, что значительно упростило использование и получение горожанами препаратов за полную стоимость: электронный рецепт всегда под рукой в смартфоне, он не потеряется, не порвется и не повредится", – сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Выгоду получают и аптеки. Подделка рецептов исключается, упрощается учет и анализ выписанных лекарств, подчеркнул заммэра.
Она уточнила, что назначенные врачами льготные лекарства получают 700 тысяч москвичей. Поэтому у коммерческих аптек есть возможность привлечь новых клиентов и увеличить товарооборот, подчеркнула Ракова.
Для участия в программе коммерческим аптекам нужно подключиться к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Необходима лицензия Москвы на фармацевтическую деятельность, у организации не должно быть проблем с законом – это основные требования.
Москвичам для получения бесплатных препаратов нужен электронный рецепт с QR-кодом на экране смартфона или бумажный талон с QR-кодом, распечатанный в инфокиоске поликлиники.
Перечень коммерческих аптек с бесплатными лекарствами появится на сайте Департамента здравоохранения столицы, на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты".
Ранее сообщалось, что больные ковидом и проходящие лечение дома москвичи бесплатно получили пять миллионов упаковок лекарств – противовирусные и жаропонижающие препараты и антибиотики, а также антикоагулянты и пульсоксиметры. Город создал большие запасы препаратов.