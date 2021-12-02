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Общество

Верховный суд предложил взыскивать с россиян долги по налогам во внесудебном порядке

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Верховный суд России предлагает взыскивать с граждан долги по налогам во внесудебном порядке. Об этом сообщил председатель высшего судебного органа страны Вячеслав Лебедев, обратив внимание, что ВС уже разработал проект соответствующего закона.

Лебедев отметил, что в настоящее время такая практика применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он пояснил, что за девять месяцев 2021 года судьи рассмотрели два миллиона дел о выдаче приказов о взыскании задолженностей. При этом должники пытались оспорить лишь 5% этих приказов, передает "Радио 1".

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Автор: 2 декабря 2021, 12:35 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник

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