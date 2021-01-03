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Общество
Украинцы променяли новогоднее обращение Зеленского на российские шоу

Украинцы променяли новогоднее обращение Зеленского на российские шоу

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com/
Статистика поисковых запросов на Украине показала, что местных пользователей Сети намного больше интересует созданная в России продукция. Даже праздничное обращение Владимира Зеленского не может выдержать конкуренции с российскими шоу.
прочитано 15438 раз

Выступая со своим новогодним обращением Владимир Зеленский оставил не лишенный наблюдательности комментарий о том, что в Крыму, Донецке и Луганске приход 2021 года отметили на час раньше – по московскому, а не киевскому времени. Впрочем, как показала практика, и на территории самой Украины нашлось немало тех, кто в праздничную ночь обратил свой взор на восток.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Одним из самых популярных запросов украинских пользователей в поисковиках было новогоднее обращение Владимира Путина. По уровню интереса оно оставило позади украинского лидера Владимира Зеленского.

Чаще всего в праздничные новогодние дни украинцы заходили на YouTube, чтобы посмотреть шоу российских комиков с российскими же звездами "Что было дальше?". На втором месте по популярности оказался клип российского исполнителя "Моргенштерна". Третье же место заняла запись программы "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1".

Лишь на четвертом месте в рейтинге популярности в новогодние праздники на Украине оказалась передача, имеющая хоть какое-то отношение к этой стране. Российский блогер Юрий Дудь взял интервью у украинского ведущего Антона Птушкина. Пятое место застолбил за собой "Вечерний квартал" с новогодним выпуском.

Подобная статистика показывает, что украинцы оказались не столь благородной публикой для инициатив властей страны по отказу от российского и русскоязычного контента. Эту же мысль подтверждает и сравнение рейтинга популярности не только за праздничные дни, но и за весь 2020 год.

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Автор: 3 января 2021, 11:34 Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник

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