В сеть включили первый энергоблок Белорусской АЭС

Днем 21 января в сеть был включен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, передает RT. В соответствии с планами началось постепенное повышение его мощности, пока оно не достигнет номинальных значений. В Министерстве энергетики Белоруссии добавили, что испытания систем и оборудования АЭС будут продолжены.
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