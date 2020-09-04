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Общество
Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ

Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эпоху расцвета глобализации вопрос сохранения патриотизма становится все более актуальным. Результаты социологического исследования показывают, что в России повода для беспокойства на эту тему пока нет.
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Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос среди российских граждан, чтобы выяснить их отношение к патриотизму. Выяснилось, что большинство россиян (82%) считают себя патриотами.

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Такой ответ был наиболее популярен среди представителей старших поколений. Доля патриотов среди людей в возрасте от 46 до 60 лет, а также от 60 лет и старше составила 84%. Напротив, самый низкий показатель любви к родине наблюдается среди молодежи. Патриотизм оказался чужд 14% респондентов. Об этом заявил каждый пятый россиянин (22%) в возрасте от 18 до 30 лет.

В ходе исследования граждане также назвали причины, по которым человек, согласно их мнению, не может считаться патриотом. Так. более двух третей опрошенных (71%) считают, что человек не может являться патриотом, если он пытался уклониться от службы в вооруженных силах. Однако почти четверть респондентов (23%) убеждена, что это не имеет значения.

Кроме того, 69% граждан России убеждены, что называть себя патриотами не могут люди, которые не знакомы с историей страны. При этом почти половина (49%) опрошенных считают, что каждый патриот должен участвовать в выборах.

В ФОМ отметили, что исследование проводилось с 31 июля по 2 августа 2020 года. В нем приняли участие 1000 россиян, достигших совершеннолетия.

Автор: 4 сентября 2020, 08:46 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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