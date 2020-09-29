Протоирея Дмитрия Смирнова доставили в реанимацию

Протоирея Дмитрия Смирнова срочно доставили в больницу, передает "Царьград". Подробностей о состоянии здоровья священнослужителя не сообщается. Отмечается, что ухудшение его состояния н связывают с коронавирусом. Ранее он лежал в больнице с COVID-19, однако полностью выздоровел и был выписан.
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