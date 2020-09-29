В России сменился самый богатый человек

В списке самых богатых россиян по версии финансового издания Forbes сменился лидер. Им стал основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин.

Состояние Лисина оценивается в 22,5 миллиарда долларов. Ему удалось разбогатеть благодаря стремительному росту акций НЛМК, которые за год подорожали с 143,58 рубля за штуку до 171,6 рубля. В рейтинге наиболее состоятельных жителей России бизнесмен сменил гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина с состоянием в 22,3 миллиарда долларов, пишет Life.