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Названы малоизвестные симптомы приближающегося инсульта

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Невролог Рустем Гайфутдинов из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) рассказал о необычных симптомах, которые могут свидетельствовать о приближении инсульта. При их обнаружении нужно срочно обратиться к врачу, передает "Москва 24".

Прежде всего, инсульту предшествует значительное повышение артериального давления – выше 200 миллиметров ртутного столба. Также могут ощущаться онемение и покалывание в области щек и языка, слабость в кистях рук. Прединсультное состояние может также сопровождаться сужением поля зрения и нарушением речи, сообщает Ura.ru.

Автор: 28 сентября 2020, 09:43 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Чернова
Ответить
при чём здесь ртутный столб? это же не градусник. Автор сам не понимает о чём пишет
1

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