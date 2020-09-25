Короля Норвегии доставили в больницу

Короля Норвегии Харальда V доставили в университетскую клинику Осло, передает RT. Причины его госпитализации пока не сообщаются. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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