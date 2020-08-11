Боролись полтора месяца: в Подмосковье спасли женщину с пораженными на 95% легкими

Подмосковные врачи Реутовской больницы спасли 62-летнюю пациентку с двухсторонней пневмонией, которая поразила 95% ее легких. За ее жизнь боролись почти полтора месяца.
Женщину сразу же подключили к аппарату ИВЛ. Из 57 дней, которые она провела в медучреждении, 20 пациентка находилась в реанимации. В настоящее время она выписана из больницы. Женщина поблагодарила своих спасителей, отметив, что им удалось сделать невозможное, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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