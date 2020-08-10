В Свердловской области десятилетний мальчик угнал два автомобиля

Десятилетний мальчик из города Березовский Свердловской области за четыре дня угнал два автомобиля. На одном из них он совершил наезд на другую машину.
Ребенок оказался за рулем УАЗа, который принадлежал его отцу. Мальчик заехал на крышу автомобиля Ford, после чего машина заглохла, а испуганный мальчик сбежал. 7 августа он также угнал автомобиль Mazda, ключи от которого нашел в квартире у друга. Он проехал на машине около километра, после чего двигатель заглох. Отцу юного россиянина грозит штраф.
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