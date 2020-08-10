Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы – биография, фото, семья, карьера

Дата рождения (день и год): 19.06.1976

Возраст: 44



Место рождения: Локса, Эстония



Знак зодиака: Близнецы



Максим Ликсутов – одна из ключевых фигур московской мэрии, чиновник, отвечающий за развитие транспорта на протяжении почти 10 лет. В градоуправление Ликсутов пришел из бизнеса, много лет посвятив работе в транспортных, логистических и экспедиторских компаниях, в том числе на руководящих должностях. На сегодняшний день Ликсутов Максим Станиславович занимает должность заммэра Москвы и возглавляет Департамент транспорта столицы.

Детство и семья

Родители Максима переехали из РСФСР в Эстонию еще до рождения мальчика в связи с трудоустройством главы семейства на верфи – главном предприятии маленького города Локса. До 1998 года юноша проживал в Эстонии, получив среднее образование в эстонской школе, что способствовало развитию лингвистических навыков у мальчика: помимо эстонского и родного русского языка, уже во взрослой жизни Максим освоил шведский и английский языки. Известно, что до переезда в ЭССР Ликсутовы проживали в Тульской области.

Также у Максима есть сестра, живущая и по сей день в Таллине, – она единственная, кто остался в Эстонии после распада СССР.

Спортивные достижения

Одно из серьёзных увлечений Максима – подводное плавание. В юношеские годы Максим Ликсутов стал трёхкратным чемпионом Эстонской ССР, удерживая первенство три года подряд (с 1988 по 1990 гг.) в подводном плавании в ластах на скорость, где получил категорию мастера спорта. Также Максим был призёром Первенства среди стран Балтии и Скандинавии в 1990 году, а годом позже – чемпионом Первенства СССР в подводном ориентировании.

Наиболее примечательным спортивным достижением стал рекорд мирового уровня: в возрасте 17 лет Ликсутов в составе команды юных пловцов преодолел 100 км в бассейне. Этот результат был занесён в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

Несмотря на успехи в плавании, дальнейшую жизнь со спортом Ликсутов связывать не стал, отдав предпочтение получению образования и созданию собственного бизнеса. Впрочем, спорт из жизни Максима не исчез: в 2012 году Ликсутов вошёл в состав президиума Всероссийской федерации волейбола.

Первый институт и первый бизнес

После окончания школы Максим перебрался в Калининград, где в местном техническом институте начал изучать бухгалтерское дело и финансы. Параллельно с этим по приглашению своего эстонского приятеля и впоследствии крупного бизнесмена Сергея Глинки начал свою трудовую деятельность в качестве переговорщика для создания транспортной компании по перевозке и очистке угля из Кузбасса в таллинском порту.

Молодой человек достаточно легко справился с поставленными задачами по поиску оборудования и партнёров: уже вскоре эстонские предприниматели наладили связи с Россией. После этого Максим Ликсутов в 1998 году с семьей решается перебраться в Москву.

К этому времени полученный опыт в управлении и организации работы предприятий принес свои плоды: в возрасте 23 лет Ликсутов Максим входит в правление ряда крупных транспортных компаний и с 1999 года является одним из основателей эстонского предприятия Transgroup Invest.

Гражданство

Примечательно, что проделанная работа как по развитию транспортно-логистического направления, так и международного сотрудничества первоначально не была замечена властями Эстонии: в 2004 году прошение о вступлении в гражданство Ликсутовым было отклонено. Впрочем, уже через год Максим Ликсутов получил гражданство в благодарность за развитие местной экономики. Благосклонное отношение властей было недолгим: после неодобрительного замечания Максима в адрес инициативы демонтажа Монумента павшим воинам Советской Армии в Таллине бизнес Ликсутова переживает сложные времена.

Это обстоятельство подталкивают бизнесмена к переводу эстонских активов в Россию, и уже в 2011 году происходит известный поворот в биографии: в связи со вступлением на государственную службу Ликсутов Максим отказывается от гражданства Эстонии.

Бизнес-деятельность в России

После установления партнёрских отношений с Россией Максим продолжает заниматься развитием бизнеса в области транспорта, грузоперевозок и логистики: кроме развития ООО "ТрансГрупп" и дочерних предприятий компании, Ликсутов руководит ОАО "ПГК" и "дочкой" РЖД в сфере контейнерных перевозок ОАО "ТрансКонтейнер". Также с 2003 по 2011 год Ликсутов Максим Станиславович входит в руководящий состав одной из крупнейших компаний России по производству рельсового транспорта "Трансмашхолдинг".

Интересно, что последующий карьерный рост Максима Ликсутова стал возможен именно благодаря другой "дочке" РЖД – ООО "Аэроэкспресс", где Ликсутов с 2009 по 2010 год занимал должность гендира компании. На этом посту Ликсутову и довелось познакомиться лично с Президентом России Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра страны. Ликсутов присутствовал 28 марта 2011 года на показательном рейсе скоростного аэроэкспресса, в ходе которого, согласно заявлениям ряда СМИ, успел показать свою компетентность перед высшими чиновниками в вопросах транспортного характера.



Эта поездка стала для Максима Ликсутова решающей: уже через месяц Ликсутов Максим Станиславович стал советником мэра Москвы, отвечающим за вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры и собственно московского транспорта.

Политическая карьера

Долгие годы работы в сфере транспорта и, как утверждалось в прессе, личные качества Ликсутова позволили относительно быстро получить повышение: в декабре всё того же 2011 года Максим Ликсутов возглавил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, став ответственным за реализацию множества инновационных проектов. В 2012 году начинающий чиновник получил очередное повышение – на этот раз Ликсутов был представлен публике как заместитель мэра по транспортным вопросам. Таким образом, Максим Ликсутов почти 10 лет занимает ключевые должности в Правительстве Москвы, курируя развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.

При назначении на должности приоритетными задачами были борьба с пробками и развитие электротранспорта с внедрением железнодорожного сообщения в столичную транспортную систему. Частично эти задачи, по словам самого Ликсутова, удалось решить: произошло значительное снижение загруженности трафика легковыми автомашинами и увеличение велосипедизации Москвы.

Далеко не все проекты, предложенные чиновником, были реализованы: так, из множества направлений развития рельсового транспорта на сегодняшний день наиболее перспективной оказалась идея создания и внедрения Московских центральных диаметров в систему общественного транспорта, но от идеи о прямом ж/д сообщении без пересадок между аэропортами столицы мэрия отказалась.

Современный подход к созданию комфортной городской среды не всегда встречает понимание среди москвичей: так, большой критике подверглась инициатива о зонах платной парковки как мера по снижению автотранспорта в центре Москвы.

Вместе с этим, Максим Ликсутов поддерживает актуальные урбанистические тенденции, особенно что касается развития велосипедов и каршеринга в столице. Как отмечается, в 2019 году на машину каршеринга приходилось до 6 пользователей в день. Европейские специалисты старания заммэра оценили: в 2017 году Ликсутов Максим удостоился премии от голландской исследовательской компании.

Семья и доход

Был женат, в разводе. Бывшая жена – Татьяна Ликсутова, эстонская рестораторша и инвестор, в 2013 году была признана самой богатой женщиной в Эстонии, приумножив своё состояние после развода с мужем. Сам Максим Ликсутов в том же 2013 году попал на 157 строчку Forbes после продажи бизнес-активов партнёрам в связи с переходом на госслужбу. А в 2018 году Максим Ликсутов заработал 19,9 млн. рублей, став вторым чиновником московского правительства по уровню доходов.

О характере Ликсутова и его хобби в прессе мало информации: ряд СМИ называет его чиновником европейского уровня, отмечая то, что он не курит, не пьет и всегда предельно вежлив.



Считается, что Максим Станиславович увлечен автомобилями и мотоциклами класса люкс. Например, согласно декларации, в собственности Ликсутова находятся мотоциклы престижных марок – Ducati и Harley-Davidson.



Имеет двух детей:

Оскар, старший сын (15 лет)

Роберт, младший сын.

Дети Ликсутова также проживают в Москве.