В Белоруссии продлили запрет на полеты в Россию

Компания "Белавиа" объявила о продлении приостановки рейсов в Россию до 14 августа. При этом в Краснодар и Сочи летать нельзя будет вплоть до 15 августа.
Возможно, это не последнее продление ограничений. Полеты были прекращены из-за непростой эпидемиологической обстановки в мире.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Хочу вернуть мужа
Обожаю мулаток
Сексизм
Лиона = отморозок
Женщины, что вы забыли замужем?