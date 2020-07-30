В Подмосковном озере засняли плавающего лося

На Северном озере в подмосковной Черноголовке очевидец запечатлел на камеру купающегося лося. В этих краях рогатый житель леса встречается редко.
На кадрах лось быстро плывет по воде и даже ныряет. Однако у экспертов инцидент удивления не вызвал: специалисты утверждают, что лоси отлично плавают. Они также порекомендовали не приближаться к животным и не трогать их без необходимости.
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