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Общество
НАО отказался принять поправки к Конституции из-за объединения с Архангельской областью

НАО отказался принять поправки к Конституции из-за объединения с Архангельской областью

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Ненецкий автономный округ (НАО) стал единственным регионом, который проголосовал против поправок к Конституции. Врио губернатора пояснил результаты голосования.
прочитано 44942 раза

За поправки к Конституции проголосовали всего 44,42% жителей НАО, против – 54,57%. Такого соотношения голосов нет ни в одном регионе России.

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Исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный считает, что в этом виновато протестное настроение в округе. Так жители показали свое отношение к новости об объединении НАО и Архангельской области, пишет "Москва 24".

Бездудный в очередной раз отметил, что проведение референдума по объединению регионов не планируется. Как сообщает RT, этот вопрос был закрыт в мае этого года.

"Некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки", – считает врио главы НАО.

Стоит отметить, что у НАО и Архангельской области есть темы, которые их объединяют. Регионы заинтересованы в освоении Арктики и имеют совместный проект глубоководного порта "Индиго", пишет телеканал 360.

В мае власти НАО и Архангельской области заявили, что подписали меморандум об объединении регионов. Ожидалось, что в этом году пройдет референдум.

Согласно данным Росстата на 1 января 2019 года, в Ненецком автономном округе проживают 43,8 тысячи человек. Регион занимает последнее место по количеству жителей среди всех субъектов Российской Федерации.

Автор: 3 июля 2020, 08:16 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Assylkhan Ikhsanov
Ответить
Проблемы России в том что везде сидят не профессионала , везде , торгаши в большей части. Что спорт , Газпром , правительство, оборона. Одни торгвши . Ни одного члена правительства не могу назвать . Они сдают и топят Путина
1

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