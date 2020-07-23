Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

Диетолог Арина Скоромная рассказала о способе подтянуть живот без похудения. В этом поможет тренировка из системы бодифлекс. Упражнение называется "Вакуум". Оно укрепляет пресс и держит мышцы в тонусе.

Тренировка представляет собой втягивание живота с задержкой дыхания. Это позволяет уменьшить живот и благотворно влияет на обмен веществ, сообщает телеканал "360".