Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

Диетолог Арина Скоромная рассказала о способе подтянуть живот без похудения. В этом поможет тренировка из системы бодифлекс. Упражнение называется "Вакуум". Оно укрепляет пресс и держит мышцы в тонусе.
Тренировка представляет собой втягивание живота с задержкой дыхания. Это позволяет уменьшить живот и благотворно влияет на обмен веществ, сообщает телеканал "360".
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