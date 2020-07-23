Похваставшийся дорогим брендом священник попросил 1240 рублей на лекарство

О своем недуге батюшка рассказал в социальной сети "Инстаграм". Вячеслав Баскаков почувствовал недомогание после праздничной службы – полчаса ждал автобус. "Теперь знобит, хотя температуры нет", – сообщил он.
Священнослужитель попросил подписчиков перевести ему на счет для покупки лекарства 1240 рублей. Всех, кто отправит даже маленькую сумму, Баскаков пообещал записать в свой молитвенный помянник.
Одни пользователи поддержали протоиерея и пожелали ему скорейшего выздоровления. Другие набросились с критикой. Недоброжелатели вспомнили, что недавно священнослужитель хвастался дорогой покупкой.
"У церкви столько денег и лично у Вас! Нечего позориться и наглеть", "А сдачу от покупок сумок Louis Vuitton выкидывать не нужно было. Куда катится мир", "Продайте сумочку или шарфик", – поглумились комментаторы.
Вячеслав Баскаков прославился летом этого года. В конце июня протоиерей появился на публике в дорогих аксессуарах. К строгому черному одеянию он подобрал шарф и сумку французского модного дома Louis Vuitton.
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