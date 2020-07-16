СРО СП БАД пытается ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина?

"Союз прозводителей БАД к пище" направил письмо к премьер-министру Михаилу Мишустину. Организация уверяет, что не имеет прямого отношения к событиям, которые разворачиваются вокруг iHerb в России. Но судя по имеющимся сведениям, все не так однозначно.



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