Россиян предупредили о страшном катаклизме после эпидемии коронавируса

Экономист и географ Вячеслав Бабурин предупредил о возможной засухе в России летом этого года. Жить в нашей стране из-за климатических условий всегда было тяжело, напомнил эксперт.
Россия – огромная континентальная страна с высоким риском ведения хозяйственной деятельности, отметил Бабурин. По его словам, к юго-востоку от Москвы установился блокирующий антициклон – он принесет высокие температуры. Тем не менее географ призвал россиян не паниковать раньше времени.
Будет некоторое снижение урожая, но катастрофы не будет, уверен эксперт. "Если вы помните, в 2010 году не было же никаких проблем с продовольствием, несмотря на засуху", – цитирует экономиста "Царьград".
Ранее в Организации Объединенных Наций пандемию коронавирус назвали причиной сильнейшего голода. По мнению экспертов, из-за эпидемиологической обстановки ресурсов для борьбы за урожай у человечества будет меньше. Кроме того, никуда не делась опасность разрушительных наводнений и ураганов – это тоже может повлиять на собираемость урожая.
По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, с голодом могут столкнуться несколько десятков стран, в основном очеь бедных. Количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч, считает специалист.
Коронавирусом в России по последним данным заразились более 185 тысяч человек, за сутки прибавилось более 10 тысяч заболевших. В мире число пациентов с COVID-19 приближается к трем миллионам.
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