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Россиян предупредили о страшном катаклизме после эпидемии коронавируса

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Окончание эпидемии коронавируса в нашей стране многие эксперты предсказывают к концу июля. Но беда, как известно, не приходит одна. Россиян может ждать еще одно, не менее страшное испытание. "Легкой жизни никто не обещал", – прокомментировал эксперт.
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Экономист и географ Вячеслав Бабурин предупредил о возможной засухе в России летом этого года. Жить в нашей стране из-за климатических условий всегда было тяжело, напомнил эксперт.

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Россия – огромная континентальная страна с высоким риском ведения хозяйственной деятельности, отметил Бабурин. По его словам, к юго-востоку от Москвы установился блокирующий антициклон – он принесет высокие температуры. Тем не менее географ призвал россиян не паниковать раньше времени.

Будет некоторое снижение урожая, но катастрофы не будет, уверен эксперт. "Если вы помните, в 2010 году не было же никаких проблем с продовольствием, несмотря на засуху", – цитирует экономиста "Царьград".

Ранее в Организации Объединенных Наций пандемию коронавирус назвали причиной сильнейшего голода. По мнению экспертов, из-за эпидемиологической обстановки ресурсов для борьбы за урожай у человечества будет меньше. Кроме того, никуда не делась опасность разрушительных наводнений и ураганов – это тоже может повлиять на собираемость урожая.

По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, с голодом могут столкнуться несколько десятков стран, в основном очеь бедных. Количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч, считает специалист.

Коронавирусом в России по последним данным заразились более 185 тысяч человек, за сутки прибавилось более 10 тысяч заболевших. В мире число пациентов с COVID-19 приближается к трем миллионам.

Автор: 8 мая 2020, 21:07 Источник: Телеканал "Царьград"

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