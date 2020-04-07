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Общество

Россиян ждет всплеск новых опасных инфекций

Фото: Martin Storz/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Из-за аномально теплой зимы в нашей стране уже проснулись клещи. В связи с этим замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов предупредил об опасности распространения ряда заболеваний.
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Эксперт отметил, что в этом году в России практически не было зимы. Это повлияло на поведение клещей, которые почти не уходили в спячку.

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Профессор сделал тревожный прогноз. По его словам, россиянам гарантирован подъем пяти инфекций, которые переносят эти насекомые, сообщает Rg.ru. Горелов заявил, что большинство инфекций появляются на юге России.

Там для этого есть все условия: стабильная температура, большая скученность населения и влажность. Специалист считает, что люди успокоились, многие годы живя без пандемических инфекций.

Отметим, что последствия укуса клеща у человека могут быть самые плачевные. К наиболее страшным болезням, передающимся через этих паразитов, относятся клещевой энцефалит, пятнистая лихорадка, геморрагическая лихорадка, эрлихиоз, туляремия, бабезиоз, болезнь Лайма и другие болезни.

Автор: 7 апреля 2020, 17:06

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