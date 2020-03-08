Володин поздравил женщин с 8 Марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем. "Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой", – сказал председатель нижней палаты.
Володин пожелал представительницам прекрасного пола здоровья, счастья и благополучия.
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