Володин поздравил женщин с 8 Марта

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил прекрасную половину человечества с Международным женским днем. "Вы наполняете наш мир красотой, несете в него нежность, вдохновляете на поступки, поддерживаете своей любовью и заботой", – сказал председатель нижней палаты.

Володин пожелал представительницам прекрасного пола здоровья, счастья и благополучия.