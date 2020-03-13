Российские работодатели не поддержали штрафы за курение

Российские работодатели не оценили идею о введении штрафов за перекуры. Инициативу поддержали лишь четверть участников опроса, сообщает телеканал "360".
Положительно к предложению отнеслись 25% респондентов, в то время как противников идеи оказалось 52%. Еще 21% компаний заняли нейтральную позицию, а остальные 2% затруднились с ответом. Также выяснилось, что лишь 1% работодателей взыскивают с сотрудников штрафы за курение, пишут "Известия".
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Одиночество- <цензура>!
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Чего боится коронавирус?
Лиона-хамелиона
Жизнь в России
Голосуем! Кто лучший мужчина в шоу-бизнесе?