В России хотят ужесточить требования к составу пива

Специалисты опасаются, что с введением нового технического регламента ЕАЭС производителям разрешат заменять до половины солода в составе напитка вредными ферментами. В Союзе российских пивоваров призвали сохранить прежние требования к составу, сообщает телеканал "360".
Напомним, что сейчас заменить можно лишь 20% солода. Представители Союза написали в Минфин письмо, пояснив, что с разрешением заменить половину зерна качество пива сильно снизится. Пострадают и производители солода, поставки которого станут менее выгодными, пишут "Ведомости".
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